Rebelde: Leonardo impede Diego de cantar

Leonardo exige que Diego saia do grupo musical

Foto: Divulgação / Rede Record



Os rebeldes terão mais um problema pela frente. Tentando reconquistar Roberta (Lua Blanco), Binho (Pedro cassino) decide arruinar a banda.

O garoto coloca a música dos rebeldes no rádio da escola e Jonas (Floriano Peixoto) descobre que os estudantes criaram um grupo musical. O diretor fica furioso e avisa, que, desta vez, o caso é grave e os alunos deveriam ser expulsos. Ele chama os pais dos adolescentes e conta sobre a banda.

Com raiva, Leonardo (Juan Alba) exige que Diego (Arthur Aguiar) saia do grupo. Caso contrário, ele irá transferir o rapaz da escola. Chateado, o jovem fica sem saber o que fazer. Será o fim da banda?

Jonas coloca Pilar de castigo

Pilar fica inconformada com a atitude do pai

Foto: Divulgação / Rede Record

Jonas descobre que Pilar (Rayana Carvalho) armou para que Pedro (Micael Borges) fosse suspenso do colégio. O diretor não alivia a filha e resolve aplicar uma punição severa.

Primeiramente, ele obriga Pilar a pedir desculpas ao rebelde. Depois, ele avisa que a víbora terá de ajudar Pingo (Sylvio Meanda) e Teresa (Cristina Mullins) na cantina.

Não satisfeito, Jonas suspende a garota do colégio por uma semana. Pilar, claro, fica inconformada com a atitude do pai. bem feito!