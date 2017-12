Rara aparição: filhos de Eriberto Leão passeiam ao lado do pai

O ator Eriberto Leão, 45 anos, aproveitou a noite de quarta-feira (20) para passear com a esposa Andréa Leal, e os filhos João, 6 anos, e Gael, 3 meses. Os quatro foram clicados jantando no Shopping Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Eriberto está no ar interpretando o psiquiatra Samuel na novela O Outro Lado do Paraíso, da Globo. Mas, pelo visto, ele gosta sabe aproveitar os momentos de descanso para curtir a família.

