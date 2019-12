Rapper de 21 anos morre após sofrer convulsão em aeroporto

O rapper americano Juice Wrld, 21 anos, morreu neste domingo, 8, após sofrer uma convulsão no aeroporto Midway, em Chicago (EUA), segundo o site americano TMZ. Jarad Anthony Higgins estava em um voo que aterrissou neste domingo (8), vindo da Califórnia. A polícia de Chicago confirmou que ele sofreu uma emergência médica no local.

Testemunhas dizem que Juice passou mal enquanto caminhava pelo aeroporto. Ele começou a sangrar pela boca e chegou a ser atendido por paramédicos no local, mas não resistiu.

Ainda no começo da carreira, Juice viu seu álbum Goodbye & Good Riddance (2018) chegar ao quarto lugar da lista da na Billboard 200. Suas músicas d”All Girls Are the Same” e “Lucid Dreams”, “Armed and Dangerous”, “Lean wit Me” e “Wasted” chegaram a aparecer no importante ranking das 100 melhores da Billboard, o Billboard Hot 100.

Durante a infância e adolescência, o rapper foi usuário de drogas pesadas. Mas teria largado devido a problemas de saúde. Perto de sua morte chegou a afirma que havia largado tudo, menos a maconha. Ainda não nenhuma informação oficial de que isso tenha algo a ver com a morte do cantor.