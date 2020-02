Quem é quem na minissérie “Sansão e Dalila”

Fernando Pavão protagoniza a série bíblica

Foto: Divulgação – Rede Record

Economia é uma palavra que não faz parte do vocabulário da Record quando o assunto é a nova minissérie do canal, “Sansão e Dalila”. A emissora está investindo cerca de R$ 13 milhões na história que narra uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. O empenho se justifica no objetivo de se tornar a emissora líder em audiência no país e, claro, para não decepcionar seus seguidores.

“Sansão e Dalila” estreia na terça-feira (04/01/2011) e será apresentada de terça a sexta, às 23 h. A história se passa no ano de 1.100 antes de Cristo, numa época em que os hebreus eram perseguidos pelos filisteus – povo inimigo que queria dominar a Terra Prometida. Nesse contexto, nasce Sansão (Fernando Pavão), um homem anunciado por um mensageiro de Deus, dotado de uma força incomum. Contudo, o anjo adverte sua mãe, Zilá (Lu Grimaldi), que nunca deveria cortar os cabelos do rapaz, pois neles reside a força do herói. Sansão teria a missão de libertar seu povo da dominação dos filisteus. Entre todas as batalhas e ciladas que enfrenta, o guerreiro só não consegue escapar de uma: a beleza de Dalila (Mel Lisboa), por quem se deixa seduzir.