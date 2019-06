Quem é Karol G, colombiana que canta na abertura da Copa América

A música tema da Copa América deste ano conta com uma voz ainda pouco conhecida dos brasileiros. Karol G, que canta a música junto com Léo Santana, é uma das maiores artistas da Colômbia atualmente e já fez parcerias com vários artistas conhecidos mundialmente.

Em seus sete anos de carreira, Karol G já conquistou vários marcos importantes. Ela venceu o Grammy Latino como artista revelação em 2018, já teve três singles no Top 10 da Billboard, fez parcerias com Maluma, J Balvin e Nicky Jam e tem uma turnê internacional marcada para o segundo semestre.

A colombiana canta reggaeton, ritmo latino que se torna cada vez mais popular internacionalmente. Em suas músicas, fala abertamente de temas como sexo, prazer e liberdade sexual.

Ela já disse em entrevistas que acompanha a música brasileira e que adoraria cantar com Kevinho e Anitta. Em seu último CD, lançou uma música com a dupla sertaneja Simone e Simaria.

Para a Copa América 2019, sediada no Brasil, Karol e Léo Santana uniram o funk, pagode e reggaeton para criar “Vibra Continente”, a música tema do campeonato. Os cantores se apresentam nesta sexa (14) na cerimônia de abertura no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

“Nunca imaginei que algum dia eu faria parte de uma música tão importante como essa. Estou emocionada de estar aqui no Brasil, que é um país superior no futebol, além de viver essa experiência ao lado do Léo Santana, que conheço há algum tempo, um grande artista, que também vem rompendo barreiras em nível internacional”, contou Karol.

Assista ao clipe de Vibra Continente:

Leia mais: Fiuk assume namoro com filha de Xuxa

+ Fátima faz as unhas de sua manicure e fala de infância pobre

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA