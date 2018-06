Príncipe George vai ganhar festa de aniversário especial

O primogênito de Kate e William completará 5 anos no dia 22 de julho e os preparativos para a festa estão a todo o vapor. Segundo o site da revista Life & Style, os pais de George decidiram não economizar nos detalhes para a comemoração, que estaria avaliada em cerca de R$ 380 mil.

A festa deve ocorrer dentro do palácio de Kensington e cerca de 15 profissionais seriam responsáveis por entreter as crianças. “Haverá muitos carrinhos de brinquedo, como mini Ferraris, para George e seus amigos dirigirem pelos jardins. Haverá centenas de balões e uma área enorme de Lego onde as crianças poderão construir [peças]. E a Kate também planeja montar uma casa inflável”, informou uma fonte próxima à realeza, de acordo com a revista.

O bolo será uma das atrações especiais da celebração. “Kate vai surpreender George com um bolo feito especialmente para ele, enorme e colorido.”

