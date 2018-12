As crianças da família real tem um jeito especial de comemorar a chegada da época natalina. Príncipe George e a princesa Charlotte não dividem uma árvore de Natal. Cada um deles ganha o próprio pinheirinho.

Carole Middleton, mãe de Kate Middleton, contou um pouquinho de como é o Natal das crianças para o The Telegraph. Ela é uma fã da data e gosta de ter o maior número de árvores possível, o que inclui uma no quarto de cada neto, para que possam decorar de acordo com seus gostos. Carole não comentou se existe uma regra de decoração.

A empresária também é avó do príncipe Louis, de 7 meses, e de Arthur Matthews, de 2 meses, filho de Pippa Middleton e seu marido, James Matthews.

Carole ainda contou que mantém uma relação próxima com Kate e que não pretende se aposentar de seu negócio, a empresa de materiais para festas “Party Pieces”. “Não me vejo parando de trabalhar. Se eu parasse, teria que ter muitos projetos. Adoraria poder viajar, mas eu sentiria falta dos meus netos”, explicou.

