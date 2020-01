Issa Rae já é fenômeno nos Estados Unidos, mas no Brasil ela ainda é bem pouco conhecida. Prova disso é que seu best best-seller The Misadventures of Awkward Black Girl (As Desventuras da Garota Negra Esquisita, em tradução livre) nunca foi lançado por aqui. Mas isso está prestes a mudar, pois a moça é a mais nova estrela da HBO! A série Insecure é protagonizada e cocriada por ela, em parceria com Larry Wildmore, que era um dos produtores de Um Maluco no Pedaço.

Insecure estreia nesse domingo (9), às 00:30, logo após do primeiro episódio de Divorce, a nova série de Sarah Jessica Parker. A gente já assistiu à première e temos apenas uma coisa para dizer: prepare-se para virar fã!

A protagonista interpreta uma personagem que também se chama Issa e a série gira em torno da vida dela, uma garota de 29 anos que mora em Los Angeles e trabalha numa instituição de projetos humanitários. Ela mora com o namorado há anos e tem uma melhor amiga inseparável, chamada Molly. Issa está meio que de saco cheio da vida. Para ela, é claramente lamentável ser a única negra no ambiente de trabalho, seu namorado é meio vagal e ela está sempre se comparando a Molly, que é mais bonita e mais bem sucedida do que ela.

Mesmo assim, Issa tenta encarar a vida de uma forma positiva e é absolutamente impossível não amar o espirito fierceless dessa mulher. Ela é irresistível e lembra muito personagens como a Taystee e a Poussey, de Orange Is The New Black. Não por acaso, pois a série é marcada pelo swag característico da comunidade negra americana. A trilha sonora também é, diga-se de passagem. E isso é ótimo, pois traz frescor à série, que claramente está sendo inserida na grade da HBO para atrair um público já cativo: os fãs de Girls. Para quem não sabe, Lena Dunham e companhia ficam no ar só até 2017.

Issa tem muita semelhança com Hannah (personagem de Lena, em Girls): a vida amorosa meio decepcionante, a melhor amiga perfeitinha, as frustrações profissionais. E numa análise mais profunda outro ponto em comum vem à tona já no primeiro episódio: ambas são mulheres fortes e dão muito valor à amizade, mas também são egoístas e meio sacanas de vez em quando. A estreia de Insecure já mostra isso, numa cena onde Issa é extremamente insensível em relação a Molly, fazendo piada com a vida amorosa – e a vagina – da amiga. Para mim esse foi, inclusive, o momento mais close errado do episódio, pois a protagonista se utiliza de um discurso machista lamentável.

Tropeços à parte, ela é uma personagem cativante e a interpretação de Issa (a da vida real) é excelente. O que mais a difere de Hannah é o fato de a protagonista de Insecure tem uma vibe muito mais positiva. Esqueça a melancolia incessante que é o fio condutor da personalidade de Hannah! E o destaque do primeiro episódio certamente vai para a cena em que ela está em frente ao espelho, decidindo que batom usar. Aliás, a estreia é muito eficaz em fazer com que a gente queira saber mais sobre a vida dessa mulher.

E é importante dizer que Issa consegue ser engraçada sem ser boboca. Sem contar que, numa série intitulada Insecure, é lógico que a faceta insegura da protagonista é o ponto de partida. Resumindo: ela é uma mulher que deseja dar uma guinada na vida, mas ainda está tentando encontrar uma maneira de fazer isso.

Outro ponto forte da trama é a abordagem racial. Dá para dizer que Insecure é uma espécie de mix entre Girls e Masters of None (só que falando sobre negros ao invés de indianos), mas que troca Nova York por Los Angeles. E vale destacar que é bonito demais ver uma mina negra protagonizando lindamente uma série de televisão. A escolha foi certeira!

Mesmo que o livro The Misadventures of Awkward Black Girl nunca tenha sido lançado no Brasil, dá para conhecer Issa Rae melhor através de um seriado homônimo que está disponível online. E ela também mantém um canal no YouTube, que já conta com mais de 350 vídeos. Além disso, a HBO está disponibilizando gratuitamente os episódios de estreia das séries lançadas em outubro! É possível assistir pela internet, através do site HBOMAX.tv e na plataforma HBO GO.