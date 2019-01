Rainha estaria “em seu limite” com drama de Kate Middleton e Meghan Markle

O feriado de Natal no palácio inglês de Sandringham, onde a realeza britânica celebra a data, fez bem para espantar os rumores de que as Duquesas Kate Middleton, 36 anos, e Meghan Markle, 37, não estariam se dando bem. E essa é uma ótima notícia para a Rainha Elizabeth II, que estava “por aqui” com a situação.

“Ela atingiu seu limite com todo o drama ao redor das duas. A Rainha queria desesperadamente ter seu desejo atendido e que as duas se recompusessem”, disse uma fonte à revista US Weekly.

Kate e Meghan foram vistas em um clima amigável indo à igreja no dia de Natal, colocando em dúvida que exista alguma espécie de animosidade entre as duas para além dos boatos que enxergam certa rivalidade na relação das Duquesas.

“Estar sob o mesmo teto em Sandringham significou que elas não poderiam mais evitar uma a outra”, disse a fonte.

Leia mais: Meghan. Harry, Kate e William vão juntos à missa de Natal