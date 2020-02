Poder Paralelo: Baruel é o Guri!

Bruno e Baruel

Foto: Rede Record

Muita água ainda vai rolar. Bruno (Marcelo Serrado) diz ser o Guri, mas, pelo andar da carruagem, ele é apenas um laranja em uma história bem camuflada.

Com a morte de Santana (Paulo Gorgulho), uma dúvida ficou no ar: Baruel (Carlos Bonow) seria o verdadeiro Guri? Enfurecido com o advogado, Bruno pede ao jornalista que liquide Santana e, no dia seguinte, ele aparece morto da mesma forma que as outras vítimas.

Estranhamente também, Baruel recebe uma foto de Guri criança, a mesma deixada na cena dos crimes. Seria ele a próxima vítima ou isso é apenas uma armadilha para não acharem que ele tem algum envolvimento com os crimes?

A polícia está atrás do verdadeiro Guri e já há indícios de que Bruno não é o bandidão; é apenas um aliado. Nos bastidores da novela, isso é dado como certo.