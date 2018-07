Giovanna Antonelli publica clique raro com filho mais velho e se declara

No ar em Segundo Sol como Luzia, mãe de três jovens, a atriz Giovanna Antonelli, 42 anos, também tem três filhos na vida real, porém bem mais novos. Na noite de segunda-feira (9), ela compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto ao lado do mais velho, Pietro Benício, 13 anos.

“Significado da palavra amor”, escreveu na legenda antes de acrescentar a hashtag #AmorDeMãe. O adolescente é fruto do seu relacionamento com o ator Murilo Benício e costuma aparecer pouco no perfil da mãe. A atriz também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, 7 anos.