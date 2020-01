Pelé recebe alta e deixa hospital após operação

Pelé em evento realizado em maio

Foto: Paulo Eduardo/AgNews

Pelé teve alta às 10h deste sábado (15) e deixou o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Aos 74 anos, o rei do futebol foi internado, na quarta-feira (12), queixando-se de dores. Ao ser diagnosticado com cálculos renais, ureterais e vesicais, ele foi submetido no dia seguinte a uma operação para a retirada dos mesmos.

Enquanto saía do hospital, Pelé estava sorridente e acenou de dentro do carro para os jornalistas que estavam no local.