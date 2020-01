Paula do BBB19 será intimada só depois do reality, afirma site

Nas últimas semanas, o Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) mostrou interesse em tomar depoimentos de dois participantes da atual temporada do Big Brother Brasil por conta de frases preconceituosas ditas no BBB19. Maycon já foi até eliminado do programa, mas Paula continua no confinamento e a dúvida era se a sister seria desclassificada. Segundo informações levantadas por um site, não será o caso.

Segundo matéria publicada pelo jornalista Paulo Pacheco do Uol,o Decradi do Rio de Janeiro confirmou ao portal que a advogada só vai prestar seu depoimento quando sair do reality show da Globo. Ou seja, ela não será tirada de lá assim como Vanderson (também da atual temporada).

Não se sabe se houve alguma negociação da emissora para evitar que informações de fora afetassem o reality. A assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro também confirmou ao site que o inquerido está ocorrendo em sigilo.

Paula é a campeã de frases polêmicas nesse BBB19, fazendo comentários homofóbicos, preconceituosos com negros e sendo intolerante com religiões de matriz africana. Mesmo assim, a sister figura como uma das favoritas para vencer o programa.