Patrícia Poeta fala sobre sua mudança de vida e novo relacionamento

Patrícia Poeta é a capa de julho de CLAUDIA. A revista começa a chegar às bancas na próxima quinta-feira (5). A apresentadora do “É de Casa” descreve seu novo momento de vida como uma revolução prazerosa e repleta de redescobertas. Ela assumiu um programa de entretenimento, mudou o visual com rotina de dieta e exercícios, adotou um cachorro, começou aulas de violão e aprendeu a surfar com Felipe, o filho adolescente.

Além disso, passou pela separação do então marido, Amauri Soares, diretor da Central Globo de Programação. “Sempre fui independente financeiramente, mas nunca tinha sido totalmente responsável por uma casa, por mim mesma. Morava com meus pais e depois casei. Este é meu voo-solo”, afirmou em entrevista à editora Isabella D’Ercole.

A apresentadora também falou publicamente pela primeira vez da relação com o endocrinologista Fabiano Serfaty, apontado há meses como seu namorado. “É verdade que estamos nos conhecendo, mas não gostaria de colocar rótulos. Ainda está no início. Não quero apressar ou acrescentar cobranças – isso é novo para mim e tem tornado tudo mais interessante.”

