Passione: Saulo é assassinado!

Saulo será o primeiro alvo de vítimas

na trama de Passione

Foto: Divulgação – Rede Globo

Antes mesmo do início de Passione ir ao ar, o autor Silvio de Abreu avisou: uma morte cruel e misteriosa aconteceria por volta do capítulo 100 de sua trama. Prometeu, porém, manter o suspense sobre a identidade do assassino até os momentos finais da história, gerando, assim, o famoso e intrigante ”quem matou fulano de tal”. TITITI, que sempre antecipa os grandes acontecimentos das novelas, revela aqui, em primeiríssima mão, que o intragável Saulo (Werner Shünemann) será o personagem exterminado.

Uma fonte da revista comenta que Silvio de Abreu já está armando todo o cenário para que Saulo seja odiado por vários personagens. E, dessa forma, torne-se um alvo certeiro para muitos inimigos. Se o autor não mudar de ideia até as gravações da cena do assassinato, Saulo morrerá de forma trágica. Ainda não foi definido como.

De qualquer maneira, entre os principais suspeitos estarão Totó (Tony Ramos), Mauro (Rodrigo Lombardi), Clara (Mariana Ximenes), a esposa do empresário, Stela (Maitê Proença), Agnello

(Daniel de Oliveira) e Fred (Reynaldo Gianecchini). Já nos próximos capítulos, a tensão entre Mauro e Saulo, por exemplo, vai crescer. Surgem os primeiros resultados dos acidentes causados pela nova bicicleta da Metalúrgica Gouveia, que chega ao mercado com um defeito no sistema de freios.

Saulo quase não consegue disfarçar a satisfação com o fracasso do empreendimento e acusa Mauro, responsável pelo projeto, perante toda a diretoria. Preocupada, Bete (Fernanda Montenegro) pergunta a Mauro se ele tem certeza de que não cometeu nenhum erro com a produção. Ele assegura que não e afirma poder provar o que diz. Como guardou o projeto original no laptop pessoal, o jovem comprova a sabotagem feita por alguém.

Claro, Mauro e Bete suspeitam que o crime foi praticado por Fred. Eles não acreditam que Saulo seria capaz de prejudicar financeiramente a própria empresa. A investigação sobre a armação prossegue e Fred e Saulo se tornam inimigos. Mais um, diga- se de passagem, na lista de desafetos de Saulo, a primeira vítima de Passione.