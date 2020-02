Passione: Jéssica coloca Agostina na cadeia

Jéssica vai armar uma

confusão com Agostina

Foto: João Miguel Junior / Rede Globo

Agostina não gosta nada de saber que Berilo continua morando com Jéssica na mansão e vai tomar satisfações. Primeiro ela dá uma surra no marido, mas depois acaba se atracando com Jéssica. As duas trocam bofetões e caem na piscina. Com a confusão, a polícia é chamada e leva Agostina presa. Totó tira a filha da cadeia e promete vingança. Mas não é que o safado do Berilo vai procurar Agostina para dizer que não consegue viver sem seu “tesouro”?