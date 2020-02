Passione: Invadimos as gravações da nova novela da Globo

Gerson (Marcello Antony) reencontra Diana (Carolina Dieckmann). Eles formarão um triângulo amoroso com Mauro (Rodrigo Lombardi)

Foto: Cintia Sanchez

Estão mais do que aceleradas as gravações de Passione, que deverá estrear em abril substituindo Viver a Vida, de Manoel Carlos. Com direção de núcleo de Denise Saraceni, a nova trama de Sílvio de Abreu já tem suspense garantido.

A protagonista, Diana, vivida pela atriz Carolina Dieckmann, esconde um segredo da perversa Clara, interpretada por Mariana Ximenes. Qual será, hein? Bom, esse é um dos grandes mistérios da trama. Mas, claro, ainda surgirão muitos outros!

Na primeira foto, Gabriel Wainer e Mariana Ximenes durante uma pausa nas gravações. Na segunda, o diretor Luiz Henrique Rios dá dicas para Carol

Foto: Cintia Sanchez

Acompanhamos algumas cenas gravadas na ECA, Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, na capital paulista, na quarta, dia 10 de fevereiro. Em algumas delas, Clara está à procura de Diana para fazer intrigas e provocar conflitos.

Também participaram das sequências Marcello Antony, na pele de Gerson, um piloto de Stock Car, Gabriel Wainer, o Chulepa, e Gabriela Carneiro da Cunha, que faz a Cris, melhor amiga e confidente de Diana.