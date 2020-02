Passione: Agostina acha que transou com Mimi

Agostina cai na armadilha de Clara

Clara resolve ajudar Mimi (Marcelo Médici) a conquistar Agostina. Quer dizer… A vilã finge ajudá-lo, dando apoio para que o carteiro convide a amada para jantar. Clara ainda fornece um remédio, que, segundo ela, deixará Agostina um pouco molinha.

Mimi, então, convida a italiana para ir à sua casa, lhe dá a pílula e Agostina apaga. Sem saber o que fazer, o rapaz a coloca em sua cama. No dia seguinte, quando sente que ela está acordando, Mimi se deita ao lado dela.

Resultado: Agostina acredita que transou com ele. Esperta, Clara manipula a enteada, afirmando que, se ela continuar longe de Berilo (Bruno Gagliasso), voltará a traí-lo. Com medo, Agostina decide fugir para o Brasil com o filho a tiracolo.