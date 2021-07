Cegonha à vista! Aos 40 anos, Paris Hilton anuncia primeira gravidez

2021 terá mais uma mamãe famosa. Aos 40 anos, a empresária Paris Hilton anunciou nesta terça-feira (27) que está grávida do seu primeiro filho com o noivo, Carter Reum, segundo informação divulgada pelo site Page Six.

Em janeiro deste ano, Paris contou no podcast Trend Reporter que tinha o desejo de ter filhos com o parceiro, por isso deu início ao tratamento de fertilização in vitro .

“Ele é apenas o cara dos meus sonhos. … [Carter é] 100 por cento [o único] ”, contou a atriz na entrevista. “Nós conversamos sobre [planejar um casamento] o tempo todo. Planejamos o nome do nosso bebê e tudo mais”, disse na época.

Os dois ficaram noivos em fevereiro após um ano de namoro, mas a atriz só tornou o relacionamento público em abril por meio de um post no Instagram. “Minha coisa favorita a fazer é ter memórias com você. Seus beijos são mágicos. Eu amo ser seu e saber que você é meu”, disse Hilton na publicação.

O pedido de noivado aconteceu em uma ilha particular. Paris ganhou um anel de diamante com esmeralda, que foi assinado por Jean Dousset.