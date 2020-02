Para a internet, reality de A Dona do Pedaço é melhor que Mestre do Sabor

Em uma reviravolta interessante de ‘A Dona do Pedaço‘, Maria da Paz (Juliana Paes) se inscreveu em um reality de confeitaria para conseguir ganhar um milhão de reais e pagar suas dívidas. O reality Best Cake tem ocupado boa parte dos capítulos da novela das nove, e ontem acabou fazendo parte do público perceber uma coisa: o programa da novela anda mais interessante que o próprio ‘Mestre do Sabor‘.

A forma como o Best Cake tem ocupado ‘A Dona do Pedaço’ quase merece um estudo: no capítulo de ontem (17), o público da novela assistiu ao julgamento integral de todos os participantes do Best Cake. Angélica comandou o show, explorou a história de cada um dos participantes (que têm nomes e personalidades próprias) e ainda acompanhou cada um dos três jurados avaliando, até que o último confeiteiro teve um treco com a nota de Vivi Guedes (Paolla Oliveira) e precisou ser retirado do programa.

O Best Cake é um reality tradicional, em que vemos mais barracos entre participantes do que outra coisa, e é muito parecido com o ‘Bake Off Brasil‘ exibido pelo SBT. Inclusive o perfil do reality verdadeiro mandou até uma indiretinha para a Globo nas redes sociais:

#BakeOffBrasil Competição de bolo raiz só no SBT! O original é aqui: pic.twitter.com/gjvyoaob0i — SBT (@SBTonline) October 18, 2019

Mas quem saiu mais prejudicado com o reality de Maria da Paz foi o programa que o sucedeu, o ‘Mestre do Sabor’. O novo reality gastronômico da Globo ainda não é uma unanimidade entre o público, até porque ainda não teve tempo de mostrar a que veio. Em seu segundo programa, apenas acompanhamos mais uma série de cozinheiros profissionais tentando conquistar os jurados José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão em uma etapa às cegas não muito atrativa.

Por causa disso, nas redes sociais houve quem dissesse que o Best Cake de ‘A Dona do Pedaço’ é bem mais interessante que o ‘Mestre do Sabor’:

Esse best cake da novela consegue ser mais interessante que mestre do sabor #ADonadoPedaco pic.twitter.com/xn891B0WiQ — Thiago Rodrigues (@thiagoroddl) October 18, 2019

O Best Cake da Angélica é melhor que o Mestre do Sabor……. #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/ZNzlRBhlmu — ticolinno🌊 (@ticolinno) October 18, 2019

Best Cake é melhor que mestre do sabor 🤦#MestredoSabor — Laísᶜʳᶠ 🏆♥️🖤 (@LasCristinaSan1) October 18, 2019

Gente pq o Boninho não tira o Mestre do Sabor,e coloca o Best Cake seria bem mais incrível e Angélica como apresentadora e Carol Fiorentino como jurada seria um icônico programa#ADonaDoPedaço — Erick da Paz 🍰 (@EriclesJolie) October 18, 2019

O único mestre do Sabor que queria ver na Globo é o Best Cake da Maria da Paz, pq o outro reality não ta bom não 😂😂😂 — Tatiane Santos (@taticamarggo) October 18, 2019

Será que o ‘Mestre do Sabor’ vai conseguir dar a volta por cima e reconquistar o público? Será que ele precisará mostrar um senhor de idade tenho um ataque do coração para dar audiência? Saberemos nos próximos capítulos.