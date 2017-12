Paolla Oliveira responde Juliana Paes sobre ‘Melhores do Ano’

O resultado da categoria Melhor Atriz do troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão está dando polêmica. A vitória ficou com a atriz Paolla Oliveira, 35 anos, pela personagem Jeiza em A Força do Querer, mas muita gente acreditava que Juliana Paes, 38 anos, é quem merecia o troféu pelo sucesso que foi sua personagem Bibi Perigosa. A própria intérprete da esposa do traficante Rubinho expressou sua frustração com o resultado em publicação no Instagram na segunda-feira (11).

A vencedora, no entanto, fez questão de comentar a publicação da colega de elenco. Paolla elogiou Juliana por sua atuação e demonstrou afeto em sua resposta. “Amamos você e a Bibi Perigosa. Sem vocês não teria a Jeiza e a Força do ‘Nosso’ Querer seria menos brilhante. Prêmio é legal sim, mas você tem toda a razão, tudo é pouco diante do amor que temos uns pelos outros e da força que criamos juntos nesse trabalho tão especial. Diante disso, é tudo nosso!!! Sou sua fã. Beijos”, escreveu a loira.

Leia a publicação de Juliana Paes: