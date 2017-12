Ontem foi lindo e não foi fácil!!!! Foi minha primeira vez no #melhoresdoano no #faustao e estava super ansiosa e esperançosa! Saí de casa com aquele clima ‘vai que é tua’ e quando o prêmio não veio, doeu mesmo!!! Ficou aquele buraco no peito… aquela pergunta: o que houve? Meu filho mais velho, o Pedro, ficou acordado pra assistir e quando imaginei a decepção dele, aí chorei de verdade!!!! Queria ganhar pra ele! Pros meus pequenos que sempre foram tão compreensivos a cada vez q eu ia gravar e eles perguntavam: vc vai virar a Bibi? Como somos vaidosos!!! Como isso nos golpeia de morte… Hoje, mais tranquila, consegui ver que mesmo sem a materialização do sucesso, o troféu, eu fui muito bem sucedida, tive a sorte de viver a Bibi, tive a bem aventurada cia de um Brasil inteiro que voltou a acompanhar as novelas, recebi milhões de mensagens indignadas e, o mais legal, tive colegas cheios de gratidão ao me abraçar ontem! E é isso que tem que valer… o que a gente faz pelos outros, pelos amigos, pelos colegas, pelas pessoas que nos amam! Meu prêmio é o amor que recebo e recebi de todos vcs por aqui!!!! Obrigada!!! @emiliodantas @negblack @joaobravooficial amo vcs!!!! Parabéns!!!!!!!!!!

