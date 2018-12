Paola Carosella defende direito da mulher não precisar se depilar

View this post on Instagram

Vc pode e deve se jogar na areia e deitar no sol tranquilamente sem ter depilado a axila. Nem a perna nem nada. Vc pode e deve fazer o que te faz feliz por q assim vc faz bem para vc e para os outros. Ser feliz, è quase que uma obrigação. Foto @emperorofhoxton #tbt de um domingo na praia sob o sol quente e o barulho do mar.