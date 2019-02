“Foi ao meu casamento”: Pamirinha chora ao lembrar do 1º namorado

Palmirinha Onofre voltou à TV Gazeta para participar do programa ‘Mulheres’ na última segunda (4). Aos 87 anos, a culinarista se emocionou ao falar de seu primeiro namorado. Palmirinha chorou ao contar sobre a última vez que o viu, no dia em que se casou Carlos Onofre.

“Quando fui casar, ele estava lá no fundo da igreja. Eu entrei no altar com o meu irmão, porque meu pai já tinha morrido, e ele estava bem lá atrás, igual em novela. Ele estava de braços cruzados e eu vi a lágrima…”, disse Palmirinha, que se emocionou ao relembrar a cena.

A apresentadora da atração, Regina Volpato, e o jornalista Fefito a consolaram. “Fui muito feliz no meu casamento, porque o meu marido me deu três filhas maravilhosas, que são a minha vida, minha luta toda. Mas eu me lembro até hoje. Ai, desculpa”, continuou e pediu desculpas pela emoção.

“Eu achei que ele ia parar o casamento, mas estava de braços cruzados e só fez assim [fechando os olhos]. Depois, nunca mais o vi. Quando minha mãe morreu, fui até Bauru para o enterro e também o vi. Eu estava dentro do carro da minha sobrinha e ele estava em uma sapataria. Quando dei a volta na rua, ele já não estava mais lá”, lamentou.