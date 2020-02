Padre Fábio de Melo: “Meu objetivo é evangelizar”

Padre galã: O sorriso cativante que atrai

pessoas de todas as religiões aos seus shows

Prêmio de melhor cantor

“Fui contemplado na categoria cantor, no Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. O prêmio é uma responsabilidade grande. Tenho um trabalho diferente como padre e isso me expõe de outra forma ao Brasil. A música é um instrumento de evangelização.”

Críticas

“Tive dificuldade em convencer as pessoas de que poderia fazer um trabalho de qualidade. Já recebi muitas críticas, mas agora elas estão mais amenas. Apesar de a música católica já ter feito história no Brasil, as pessoas não entenderam quando surgi com uma nova proposta. Mas isso faz parte da vida. A crítica bem-feita nos edifica.”

Padre pop

“Tudo que faço, o desdobramento de eu ser padre, geram estes termos: ‘ele é artista, é pop…’ Essa é uma maneira fácil de nomear o outro. O meu objetivo é evangelizar.”

Artista assumido

“Não tenho problema em assumir o meu lado artista. Sou, sim, artista, mas antes de tudo, sou um padre! Meu trabalho é verdadeiramente de arte, de sensibilidade. Mas sou um artista no segundo plano, o meu primeiro trabalho, a minha primeira experiência de vida, é ser padre.”

Pedofilia

“É triste. Considero um dos mais bárbaros crimes, pois deixam marcas terríveis na vida das pessoas. Acho que todo crime de pedofilia deveria ser punido, assim como qualquer outro crime. Nós não temos o direito de tratar isso como displicência.”

Fiéis

“Não tenho um número de fiéis conquistados, mas a partir do resultado do meu trabalho, estima-se que 70% dos telespectadores do meu programa não sejam católicos. Isso significa que atinjo muita gente que não professa religião nenhuma.”

Próximo trabalho

“Em junho farei o DVD do CD Iluminar, que foi o último trabalho lançado. Provavelmente será gravado no Teatro Abril, em São Paulo.”