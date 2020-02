Oscar 2010 e seus vencedores

“Avatar”, filme recordista de bilheterias, era um dos favoritos, mas perdeu o grande prêmio para “Guerra ao Terror”

Foto: Divulgação

O mais importante prêmio do cinema foi entregue no dia 7 de março em Los Angeles. A superprodução “Avatar”, que era o favorito, perdeu para “Guerra ao Terror” que levou seis estatuetas, das nove indicações, incluindo a de melhor filme e melhor direção. “Avatar” ficou com apenas três prêmios das nove indicações.

Foi a primeira vez que uma mulher venceu na categoria de melhor direção. Neste ano, foi também a primeira vez que a Academia indicou dez nomes para o prêmio de melhor filme, e não os tradicionais cinco nomes.

Confira os ganhadores:

MELHOR FILME

Guerra ao Terror

MELHOR DIRETOR

Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror)

MELHOR ATRIZ

Sandra Bullock (O Lado Cego)

MELHOR ATOR

Jeff Bridges (Coração Louco)

ATRIZ COADJUVANTE

Mo’nique (Preciosa)

ATOR COADJUVANTE

Christoph Waltz (Bastardos Inglórios)

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Guerra ao Terror

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Preciosa

FOTOGRAFIA

Avatar

FIGURINO

The Young Victoria

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

O Segredo de Seus Olhos

MELHOR ANIMAÇÃO

Up – Altas Aventuras

DIREÇÃO DE ARTE

Avatar

LONGA DOCUMENTÁRIO

The Cove

CURTA DOCUMENTÁRIO

Music by Prudence

EDIÇÃO

Guerra ao Terror

MAQUIAGEM

Star Trek

TRILHA SONORA ORIGINAL

Up – Altas Aventuras

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Crazy Heart – The Weary Kind (Theme from Crazy Heart), de Ryan Bingham e T Bone Burnett

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO

Logorama

MELHOR CURTA LIVE ACTION

The New Tenants

EDIÇÃO DE SOM

Guerra ao Terror

MIXAGEM DE SOM

Guerra ao Terror

MELHOR MONTAGEM

Guerra ao Terror

EFEITOS VISUAIS

Avatar