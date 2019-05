Os looks das famosas no casamento de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram na terça-feira (21) em uma cerimônia belíssima no município de Piranhas, em Alagoas. E diversos famosos foram prestigiar o casamento do humorista e influenciador Carlinhos, um dos maios famosos youtubers do Brasil, o casal já está junto há quase 10 anos.

Mais de 950 mil pessoas acompanharam a cerimônia pelo Instagram simultaneamente, já que o casório foi transmitido ao vivo em seu perfil na rede social.

Anitta, Lívia Andrade, Simone (da dupla com Simaria), Flavia Pavanelli, entre outras foram algumas das famosas que estiveram no evento e capricharam no look. Confira:

Anitta

Anitta com o casal Lucas Guimarães e Carlinhos Maia

A cantora, que foi madrinha do casamento, usou um vestido justo drapeado, de comprimento médio num tom rosa claro, cor escolhida para as madrinhas.

Lívia Andrade

Lívia Andrade optou por um vestido longo no tom azul, combinando com a cor das sandálias, composto por um tecido leve com uma fenda generosa.

Simone

Simone e Anitta no casamento de Carlinhos Maia

Assim como Anitta, Simone também foi madrinha e usou o tom rosa pastel. Mas a cantora sertaneja apostou num modelo mais longo e com uma saia esvoaçante. Nos pés, ela optou por um scarpin com aplicações.

Val Marchiori

Val Marchiori no casamento de Carlinhos Maia

Val Marchiori esteve na cerimônia também usando um vestido em tom de rosa, porém com mangas e transparência.

Gretchen

O look de Gretchen para o casamento de Carlinhos Maia

Já Gretchen optou por uma cor diferente. A cantora vestiu um look amarelo para a cerimônia. O traje contava com uma ousada transparência lateral, uma saia de tule e detalhes em renda.

Flavia Pavanelli

Flavia Pavanelli no casamento de Carlinhos Maia

Com um vestido tomara que caia, a atriz e apresentadora Flavia Pavanelli optou por combinar o look com uma sandália de tiras. O vestido trazia uma grande fenda e um tecido num tom champanhe.

Jojo Todynho

Jojo Todynho no casamento de Carlinhos Maia

Para a festa, a cantora Jojo Todynho escolheu um look estampado com listras.

