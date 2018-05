Os filhos de famosos que são uma fofura

As fotos que mais fazem sucesso no nosso Instagram são de filhos de pessoas famosas. Até porque as crianças esbanjam fofura e simpatia e é quase impossível não curtir uma foto na hora que elas aparecem no feed! Confira alguns dos pequenos mais fofos do mundo das celebridades:

Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Como não se apaixonar por essa garotinha cheia de estilo e personalidade? Os looks de Titi fazem muito sucesso nas redes sociais de Giovanna.

Maria Flor, filha de Deborah Secco

A pequena, que esta cada vez mais parecida com a mãe, adora tirar selfies e fazer poses.

Madalena, filha de Bruno Gissoni e Yana Lavigne

Com 11 meses e um belo par de bochechas, Madalena arranca elogios de vários seguidores dos pais. Não há como resistir!

Boomer, filho de Michael Phelps

O filho do medalhista olímpico esbanja fofura vestido para seu primeiro Halloween. Ele já tem quase 800 mil seguidores em sua conta no Instagram

Nina, filha de Carol Castro

Fofa e cheia de atitude, assim é a bebê de Carol.

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-z

É muita elegância e simpatia, não é mesmo? Afinal, filha de rainha, princesinha é.

Rocco, filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli

Super fotogênico, o menino sempre aparece no feed de sua mãe.

Aurora, filha de Rafael Cardoso

Com olhos azuis e um sorriso largo, a garotinha é um poço de carisma!

