Os conflitos da separação de Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie, 43, decidiu trocar a sua até então, advogada de divórcio, Laura Wasser. A atriz alegou que busca os interesses de seus filhos. Angelina agora conta com Samantha Bley Dejean, advogada especialista na proteção dos menores, na separação com Brad Pitt.

Mindy Nyby, porta-voz da artista, contou a People que “Angelina decidiu mudar de orientação para Samantha, já que a especialidade dela é a proteção e o melhor para o interesse das crianças. Ainda assim, ela aprecia a cooperação de Laura na transição do caso nas últimas semanas”.

Ainda à People, uma fonte próxima que acompanha a briga da custódia de Angelina e Brad, 54, contou que “Angelina colocou Samantha na liderança há um mês, e no mês passado, o caso foi totalmente transferido para a advogada.”

A fonte também comentou que tudo isso é motivado pelo desejo que a artista tem de que os filhos continuem em contato com o pai. “Ela continua a apoiar a reconciliação das crianças com Brad.” Ela e seu ex marido brigam pela guarda dos seis pequenos: Maddox, de 17 anos, Pax, de 14, Zahara, de 13, Shiloh, 12, e os gêmeos de dez anos, Vivienne e Knox.

Indo contra um relato da TMZ, em 4 de agosto, de que Laura Wasser estava desistindo dos conflitos internos com Jolie, a representante da atriz disse à People que ela ainda estava trabalhando com a advogada. Ainda assim, uma fonte alega à People que havia uma tensão considerável entre Jolie e Wasser.

Em junho, depois que os artistas separados não conseguiram chegar a um acordo privado, um juiz estabeleceu um cronograma detalhado para Pitt passar algum tempo com as crianças. A única que foge à regra é Maddox, que, de acordo com a corte, tem idade suficiente para decidir por si mesma quanto tempo quer passar com o pai.

