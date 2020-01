Órfãos da Terra: Jamil se apaixona por Laila, a noiva em fuga de seu chefe

Uma nova novela das seis começa agora e estamos diante de uma história com muito amor, aventura e um sheik disposto a gastar o que for para casar com a mulher que deseja. Em ‘Órfãos da Terra‘ vamos acompanhar as desventuras de Laila (Julia Dalavia), uma síria que precisa fugir de seu país em guerra. Num campo de refugiados, ela é vista pelo maléfico Aziz (Herson Capri), que lhe oferece dinheiro para um casamento cheio de amor.

Laila aceita para poder pagar o tratamento de seu irmão, mas a coisa dá ruim e o rapaz morre. Sem ter mais essa obrigação, Laila foge de Aziz e planeja ir com sua família ao Brasil. Mas claro que o sheik não vai permitir isso, e manda seu funcionário Jamil (Renato Góes) atrás da garota… ele só não esperava que os dois iriam se apaixonar perdidamente.

Quer saber mais novidades sobre a próxima novela das seis? Confira nosso resumão de ‘Órfãos da Terra’.

Terça-feira, 2 de abril – Laila e Jamil se veem

A novela começa mostrando tanto famílias na Síria quanto pessoas no Brasil, mas a parte tensa está lá fora: a casa de Elias (Marco Ricca) é invadida, e Laila nota que tem um homem ferido. A guerra começa e a casa da família da protagonista é destruída. Novela começou bem pesada, heim?

Enquanto isso, no Líbano, Jamil ouve que seu maléfico maléfico Aziz o considera quase como um filho, tanto que ele comete um crime e bota a culpa no funcionário. Aziz estima tanto Jamil que prepara o casamento dele com sua filha Dalila (Alice Wegmann).

Aziz vê Laila no campo de refugiados e oferece uma grana pra ficar com ela. Só que Laila se encanta mesmo é por Jamil, quando eles se cruzam no campo de refugiados.

Quarta-feira, 3 de abril – O irmão de Laila morre

A mãe de Laila repreende a filha por tentar ficar próxima de Jamil. Para garantir que ficará com a garota por quem se apaixonou, Aziz manda seu servo , e ex-participante do BBB18, Fauze (Kaysar) roubar o dinheiro do pai de Laila. Se ele tivesse ganhado o prêmio do programa não estaria nessa situação, não é mesmo?

Sem um centavo, a garota se vê obrigada a casar com Aziz para que seu irmão seja salvo. No dia do casamento, o irmão de Laila morre e o sheik safado esconde essa informação dela, para não rolar desistência do casamento. Só que Soraia (Letícia Sabatella) conta tudo para Laila, e ajuda a moça a fugir.

Quinta-feira, 4 de abril – Jamil descobre quem é Laila

Ao perceber a fuga de sua noiva, Aziz manda Fauze e Jamil atrás dela. Reunida de volta com a família, Laila planeja ir até o Brasil. Aziz faz umas maldades para descobrir o paradeiro de Laila. A família pega um bote até a Grécia, e Aziz manda Jamil ir até o país grego atrás de sua noiva. É aí que Jamil percebe que o crush que conheceu no campo de refugiados é a noiva de seu chefe.

Sexta-feira, 5 de abril – Bote de Laila afunda no mar

Jamil escuta um conselho de quem é bom ele não rejeitar Dalila, a filha de seu chefe com quem está prometido, mas ele quer mesmo é arranjar uma forma de fugir para o Brasil com a Laila.

O bote da família afunda. Mesmo caindo no mar, Laila e sua família sobrevivem, e conseguem ser resgatados por um navio a caminho do Brasil. Adivinha quem ela encontra nesse navio? Sim, Jamil!

Sábado, 6 de abril – O casal apaixonado fica junto

Com uma semana de novela, Laila e Jamil confessam que estão apaixonados um pelo outro.

Jamil é aconselhado a esperar um pouco para contar para Laila que trabalha para o homem que tentou desposá-la. Aziz telefona para Jamil, tentando obter informações. O casal faz planos, têm sua primeira noite de amor no navio.