Olivier Anquier faz apelo dramático para tentar ajudar homem

Olivier Anquier parou tudo em sua rotina nesta terça-feira (30) para ajudar um homem em São Paulo. Ele o encontrou na rua, com fortes dores na coluna, e decidiu fazer um apelo em seu Instagram.

“Gente, esse homem está aqui há três horas. Com um problema de coluna aparentemente grave”, narra o chef de cozinha. A postagem conta com um vídeo do homem deitado na calçada, “em frente ao Edifício Itália”, segundo Olivier.

“É um trabalhador e está imobilizado aqui, neste lugar, deitado, sofrendo o cão”, denuncia o famoso. “A vizinhança toda, que está cuidando dele, já chamou o SAMU e os bombeiros, e ninguém apareceu”, diz, mostrando o homem deitado em cima de uma almofada improvisada.

Olivier, que tem 464 mil seguidores na rede social, descreveu a situação como “deprimente” na legenda da publicação e terminou o vídeo com uma provocação: “vai ficar assim mesmo? É normal?”.

