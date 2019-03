O vestido de noiva de Lea Michele, atriz de ‘Glee’, é pura elegância

Lea Michele, a eterna Rachel de ‘Glee’, casou-se com Zandy Reich. Após dois anos de relacionamento, a atriz e o empresário oficializaram a união na noite do último sábado (9) em uma reservada e romântica cerimônia na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

“Estamos tão animados com o casamento e gratos por estarmos rodeados por nossos amigos e família”, declarou o casal à revista People. “E, acima de tudo, estamos tão felizes por passar o resto de nossas vidas juntos.”

Lea, 32 anos, e Zandy, de 36, ficaram noivos em abril de 2018. Na época, ela postou uma foto em seu Instagram mostrando o belo anel de diamantes do noivado. Na legenda, um simples “Sim” já dizia tudo.

“Acho que a primeira coisa que eu disse para ele foi ‘pare de brincadeira!’ Eu estava muito surpresa. Todo mundo dizia, ‘Tente estar presente porque vai passar rápido.’ Ao que eu não dei ouvidos e apaguei, então eu mal me recordo. Nós dois apagamos e ficamos tipo, ‘O quê? Nós dissemos sim? Isso está acontecendo?'”, declarou Michele.

Com uma saia volumosa e busto tomara-que-caia, o vestido escolhido pela noiva também tinha ares de clássico. “Eu vi uma foto, foi o primeiro que provei e foi o que escolhi. Sou uma pessoa muito decidida, então eles disseram que eu fui umas das noivas mais fáceis com quem eles já trabalharam”, revelou a atriz, também à People, em agosto passado.

Entre os convidados, estavam ex-colegas da época de ‘Glee’ como Darren Criss, Becca Tobin, Jonathan Groff e Emma Roberts, de ‘Scream Queens’. O uso de celulares durante a cerimônia foi vetado pelos noivos.

