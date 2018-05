O vestido de noiva da juíza de O Outro Lado do Paraíso

A cena do casamento entre a juíza Raquel (Érika Januza) e o delegado Bruno (Caio Paduan) só irá ao ar no capítulo desta sexta-feira (4) de “ O Outro Lado do Paraíso”, mas a Globo já divulgou em suas redes sociais imagens do vestido da noiva.

O figurino foi desenvolvido a partir de um modelo do ateliê espanhol Pronovias, adaptado pela equipe de criação da novela. O vestido branco tem uma linha minimalista.

O visual clean da juíza de Palmas incluiu uma maquiagem leve, flor de tecido presa no cabelo penteado em coque e um buquê feito de capim dourado. Essa simplicidade vai contrastar com o figurino das convidadas, muito vibrante.

O clima da festa terá referência no filme “Pantera Negra” .