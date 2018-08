O que o príncipe George vai estudar na escola

Parece que o tempo passa até para o pequeno príncipe George, não é mesmo? Com apenas cinco aninhos, o filho de Kate Middleton com o príncipe William já irá ingressar em seu primeiro ano da classe de alfabetização no renomado colégio Thomas Battersea, no Reino Unido.

Além de aprender a ler e a escrever, George terá aulas para lá de surpreendentes para sua idade. Em seu currículo escolar estão disciplinas como: matemática, inglês, ciências, história, geografia, estudo das religiões, francês, artes e design, tecnologia, música, teatro, balé e educação física. Também é esperado que ele leia 10 minutos por noite, todos os dias.

Segundo a People, a mensalidade anual da escola é por volta do equivalente a 70 mil reais.

