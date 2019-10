O que aconteceu na nova temporada de PopStar

Estreou hoje, 27, a nova temporada de PopStar. O reality da TV Globo mostra artistas e famosos competindo pelo prêmio de melhor cantor ou cantora. Nessa temporada, estão na disputa Babi Xavier, Claudia Ohana, Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemetik, George Sauma, Jakson Follmann, Leticia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People, Robson Nunes, Totia Meireles e Yara Charry.

Com Preta Gil, Manu Gavassi, Maria Rita e Vanessa Da Mata entre os jurados, não faltaram apresentações incríveis e emocionantes.

Yara Charry cantou o clássico francês La Vie En Rose, de Edith Piaf, Eriberto Leão foi de Rádio Pirata, do RPM. Nany People levou os jurados e a plateia às lágrimas com Nuvem de Lágrimas, da Fafá de Belém. Mas quem ficou em primeiro lugar foi Jackson Follmann. O ex-goleiro do Chapecoense, que sobreviveu ao acidente aéreo, cantou Tente Outra Vez, de Raul Seixas.

Como funciona o reality

A bancada de jurados especializados muda a cada programa. Eles devem votar na apresentação de cada candidato. Os integrantes podem dar notas de 9,7 a 10 de acordo com o desempenho das performances. Também há votação em tempo real da plateia interativa. A partir do terceiro episódio, a votação é aberta ao público. Nas quatro primeiras semanas, ninguém será eliminado. Só no quinto episódio, de acordo com o placar geral, alguém será eliminado.

A apresentadora desta edição será Taís Araújo, que já esteve à frente do programa na última edição. Agora, ela tem ao seu lado como repórter João Cortês. Ele ficou em segundo lugar no ano passado.

