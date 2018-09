O primeiro grande discurso de Meghan Markle como membro da realeza

“Trabalhar nesse projeto nos últimos nove meses tem sido um tremendo trabalho de amor. Eu tinha acabado de me mudar para Londres, e me senti imediatamente abraçada pelas mulheres na cozinha: seu calor, sua gentileza e também para poder estar nesta cidade e ver nesta pequena sala quão multicultural ela era.

Em nível pessoal, senti muito orgulho de morar em uma cidade que tem muita diversidade. São 12 países representados neste grupo de mulheres! É bem impressionante. Há tantas pessoas para agradecer. Claro, [editora] Penguin Random House, seu apoio e crença nisso desde o início tem sido simplesmente incrível.

E Al-Manaar pelo apoio e vendo isso através de nós, nossa equipe no Palácio de Kensington e a Fundação Real. Em uma nota pessoal, sou especialmente grato a eles porque este é meu primeiro projeto, então agradeço seu apoio na visão. Eu tive isso e vi isso acontecer em fruição. E então todos nos bastidores, quero dizer que realmente levou uma aldeia para ver isso!”

Meghan agradeceu alguns grupos individualmente e prosseguiu:

“Todos abraçaram isso tão profundamente porque tem sido um projeto apaixonado para todos nós e por um bom motivo. Eu disse no prefácio que isso é mais do que um livro de receitas. E o que quero dizer com isso é que o poder da comida é mais do que apenas a refeição em si. É a história por trás disso.

E quando você conhece a história da receita, você conhece a pessoa por trás dela. E é disso que estamos falando em termos de nos unir, engajar e conversar e poder celebrar o que nos conecta, em vez do que nos divide. Então, para as mulheres da Cozinha Comunitária Hubb, muito obrigado por me permitir fazer parte dessa aventura com você. Tenho o privilégio de conhecer você. E

stou muito animada por ver os projetos que você continuará a fazer em sua própria comunidade e na comunidade em geral e também em como você vai inspirar as pessoas em todo o mundo compartilhando suas histórias e suas receitas. É tão impactante.

Você pode ver apenas em poucos dias, e o livro ainda não saiu do que você conseguiu fazer. Isso é uma prova do que isso significa para as pessoas e estou muito orgulhoso de você. Então, nessa nota, eu sei que alguns de vocês começaram a comer como deveriam, eu seria o último a querer que a comida ficasse com frio, então, por favor, desfrute de um belo almoço. Outra rodada de aplausos para as mulheres daCozinha Comunitária Hubb. Felicidades!”