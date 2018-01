O irmão sem-teto de Madonna

Depois de mais de sete anos vivendo nas ruas, o irmão mais velho de Madonna, Anthony Ciccone, 61, aceitou a ajuda da família e voltou para casa no Natal, segundo o “El País”.

Desde 2010 ele dormia sob uma ponte em Traverse City, no Estado de Michigan, nos EUA.

Christopher Ciccone, outro irmão da cantora, disse ao jornal “The Sun” que passaram o Natal juntos e que o ex-sem-teto Anthony irá agora tratar-se de sua dependência de álcool.

Segundo o diário britânico, Madonna, 59, havia por várias vezes oferecido ajuda ao irmão, que sempre recusou.

Anthony era carpinteiro e perdeu o emprego. Tentou trabalhar nos vinhedos do pai, mas o alcoolismo o fez perder sua função.

Sua relação com a família é conturbada e, em uma entrevista em 2011 a um jornal local de Michigan, ele chegou a dizer que jamais aceitaria o dinheiro de Madonna porque ele a envergonhava e que “se eu congelasse até a morte, minha família nem saberia ou nem se importaria. Meu pai seria muito feliz se eu morresse de hiportermia”.

Madonna é a terceira de oito irmãos. Christopher, que chegou a trabalhar com a cantora pop, se distanciou da irmã depois do relacionamento dela com o cubano Carlos León, pai de sua filha Lourdes María. Anos depois, Christopher publicou o livro “Minha vida com minha irmã Madonna”, em que afirma que ela “ficou louca pelo orgulho, pela fama, pela bajulação e pela adoração das massas”.

