Filha de Madonna junta-se à mãe pelo direito de não se depilar

Lourdes Maria, 21 anos, a filha de Madonna, 59 anos, uniu-se à mãe pelo direito de não se depilar em uma foto compartilhada no Instagram da cantora na última segunda-feira (1º). Na imagem, a jovem aparece com as axilas sem estarem depiladas com a legenda “estamos prontas para você, 2018!”

A foto é similar a uma imagem publicada por Madonna em 2014. Na ocasião, a diva do pop aparece também com a axila sem depilação e descreve a imagem da seguinte forma: “pelo comprido… não me importo!”

Leia mais: Madonna mostra que é uma mãe arrasadora

Tanto a imagem de Madonna com a filha quanto a que a cantora aparece sozinha fazem parte do movimento #Sobaquember, em que mulheres compartilham fotos suas com as axilas sem depilar nas redes sociais a fim de eliminar o tabu social com os pelos femininos.

Assim, Lourdes soma-se a mãe e a outras famosas que também costumam aparecer com as axilas não depiladas, como Miley Cyrus, Drew Barrymore, Scout Willis, Lola Kirke, Gigi Hadid, entre outras, como protesto aos padrões de beleza.

Leia mais: “Envelhecer é pecado se você é mulher”, diz Madonna em discurso

+ O que significam as diferentes categorias de perfume?