O estilo descolado de Fiuk

O ator adorou os tênis coloridos

Foto: Divulgação – Rede Globo

O personagem Bernardo de Malhação e seu intérprete, Fiuk, estão dando o que falar. E não é só porque o ator é filho do cantor/ator Fábio Jr. O que tem chamado a atenção da galera, mais precisamente das meninas, é o jeito descolado do gato, de 19 anos. Ele tem agradado tanto na maneira de se vestir, que vários itens no figurino de Bernardo têm despertado a curiosidade do telespectador.

Uma das campeãs na lista dos objetos usados por Fiuk é a blusa com decote em V. A peça é a mais procurada na Central de Atendimento do Telespectador (CAT), da TV Globo. A camisa usada pelo personagem não só caiu no gosto do público como virou a queridinha do ator fora da telinha, e se tornou praticamente sua marca registrada. “Sou viciado nela, só uso blusa com decote em V, de todos os jeitos”, afirma o ator.

As calças de Fiuk em Malhação são outra prova de que Bernardo tem estilo, típico de quem não tem medo de ousar quando o assunto é investir no visual. “Tem calça amarela, azul, vermelha… Esta, aliás, é o meu xodó também. Foi eu quem trouxe, abri mão dela para o Bernardo. Incorporei bastante os anos 80 até no pé. Estou usando muito tênis coloridos”, brinca o ator.

O cabelo é com ele

Se o rapaz arrasa nas roupas descoladas, o mesmo acontece quando o assunto é cabelo. Adepto da praticidade, Fiuk revelou recentemente que não lança mão de cabeleireiro, muito menos faz o tipo que frequenta salão de beleza. Quem cuida das madeixas, com direito a cortá-las, acredite, é o próprio galã.

Com a tesoura na mão, o belo dá o toque nos fios sem a ajuda de ninguém. “Fica do jeito que eu gosto! Já fui a vários cabeleireiros, só que nunca fiquei satisfeito com o que eles faziam. Eu gosto do meu cabelo meio bagunçado. Um belo dia, eu estava em casa, com uma maquininha dessas de cortar cabelo e pensei: ‘Quer saber? Vou cortar agora!’ Comecei a fazer e, logo em seguida, fiquei impressionado. Tinha ficado do jeito que eu queria! E não há segredo: você sai do banho, passa a toalha, depois a esfrega mais algumas vezes (no cabelo) e deixa assim mesmo!”, ensina o bonitão.