Na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal, Bruna Marquezine acordou disposta a contagiar as pessoas com o espírito de solidariedade. A atriz postou fotos em seu perfil no Instagram onde aparece distribuindo cestas com alimentos para pessoas carentes de uma comunidade em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Só amor”, escreveu na legenda.

Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram