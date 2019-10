A influenciadora digital Thássia Naves subiu ao altar para celebrar, em uma terceira cerimônia, sua união com o agrônomo Artur Attie. Para a luxuosa recepção dos seus 800 convidados, a blogueira escolheu um vestido da grife internacional de alta costura Ralph & Russo.

Mas o look, que demorou 10 meses para ficar pronto, esconde um segredo muito especial. Para homenagear a história do casal, que tem 10 anos de relacionamento, o ateliê bordou um monograma junto ao tecido com linho e cristais.

Detalhe vestido Thássia Naves

Thássia também calçou sapatos feito especialmente para ela. E usou uma tiara feita a partir do bordado do vestido com diamantes cravejados.

Em nota, a blogueira expressou sua felicidade pelo momento. “Finalmente o grande dia chegou! Não tenho palavras para descrever a emoção que estou sentindo agora. Me sinto realizada, ainda mais na presença de tantos amigos e familiares queridos. Eu e o Artur agradecemos o carinho e amor de todos os presentes e de todos os que nos acompanham”, disse.

