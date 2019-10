Chegou o grande dia! Depois do casamento no civil e de uma cerimônia religiosa, a blogueira Thássia Naves e o marido, Artur Attie, oferecem uma cerimônia em celebração ao seu casamento para 800 convidados, na noite deste sábado (12), no Palácio de Cristal de Uberlândia.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Mas a vida de noiva não é só glamour. Para tudo ficar pronto no horário, falta tempo até para comer. E com a influenciadora digital não foi diferente. Na correria para a cerimônia, Thássia almoçou um sanduíche de fast food e batatas fritas. A blogueira compartilhou o clique do almoço nas redes sociais. “Thassia sendo Thassia no dia do #casamentothassiaeartur!”, escreveu.

Thassia Naves almoça fast food antes de casamento

Para a cerimônia religiosa, que aconteceu no dia 21 de setembro, a influenciadora escolheu um vestido de Sandro Barros desenhado especialmente para ela. Com um estilo mais clássico, o look vinha com algumas camadas de tule e muitos bordados.

Thássia e Artur se conheceram ainda na adolescência. Depois de nove anos de namoro e um de noivado, eles decidiram trocar as alianças.

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?