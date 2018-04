O desabafo da coach que ajudou Anitta a emagrecer

Eu nunca falei sobre isso e achei que nunca falaria, mas tudo tem um momento certo e um porquê! Quando eu aceitei o desafio de viver a sua vida junto com você – sua rotina, seu dia, sua noite, seu show, seu lazer, suas alegrias, suas tristezas – eu tive que fazer uma escolha: deixar o país onde morava há 6 anos, deixar minha casa, meu marido e meu filho para viver o seu sonho e te ajudar. Assim que eu cheguei e iniciamos, eu sofri um grande preconceito por ser ex-BBB, como se isso incapacitasse todos os meus estudos, dedicação, sabedoria e méritos. Me lembro como se fosse hoje quando estávamos deitadas na sua cama e você me mostrou aquela mensagem preconceituosa descredibilizando tudo que eu sou da maneira mais preconceituosa e desumana possível. Eu estava longe da minha família, da minha casa, da minha vida, e eu te disse que não sabia mais se queria seguir com nosso acordo. Meu coração estava apertado e eu tinha muita vontade de chorar, mas eu banquei a forte porque a gente finge que não sofre com preconceito, né amiga? Você olhou para os meus olhos e disse: "Ninguém sofreu mais preconceito que eu nessa vida! Eu não admito que façam isso com você, confia em mim! Na hora certa eles vão saber quem você é! Fica, não faz nada! Fica e confia em mim! Agora eu não posso fazer muita coisa, mas o tempo vai mostrar." Eu te respondi: “Eu prometi que eu ia te ajudar. Eu vim por você e vou ficar sim! Porque acredito muito no meu trabalho e sei que ele será necessário. Amo o que eu faço e eu tô aqui por você!” E vivemos intensamente todo o processo de coach. Mesmo com os preconceitos de todos os lados, ficamos firmes e fortes! Agora você chegou em Harvard para mostrar a todos que foram preconceituosos com você, o quão pequenos eles foram e quão grande você é! E como se não bastasse para meu orgulho de te ver lá, você levou o meu nome, falando do meu trabalho com você,e mostrando mais uma vez aos mesmos preconceituosos que eles nada sabem e que quem batalha como nós, se machuca sim, mas não desiste até chegar. MUITO OBRIGADA por ser essa grande lutadora contra TODOS os tipos de preconceitos e rótulos! Tenho muito orgulho de ter sido sua Coach ❤ @anitta

