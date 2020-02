O casamento de Deborah Secco e Roger Flores

O casal estava namorando há três anos e meio quando decidiu juntar oficialmente as escovas de dente

Foto: Divulgação

O casamento de Deborah Secco deu o que falar! Mas ao final das contas não chegou a ser um burburinho daqueles como aconteceu com a cerimônia de uma de suas melhores amigas, a atriz Juliana Paes. O evento, marcado para ocorrer às 17h no castelo em estilo medieval Barão de Itaipava, região serrana do Rio, não estava coalhado de famosos, como alguns esperavam.

Na entrada para festa, apenas os casais Naulbert (jogador de vôlei) e Amandha Lee, Fernanda Paes Leme e Thiago Martins e Juliana Paes com o marido Eduardo Baptista acenaram para imprensa. Juliana apareceu às 18h, duas horas após o início da cerimônia. “Vim direto do Projac. Ainda estou de Maya”, declarou a atriz.

O casal não liberou fotos de divulgação do casamento. O que se especula é que a noiva tenha usado um modelo tomara que caia da estilista Fafá Oliveira e tiara de diamantes de Bibiana Paranhos. Já Roger escolheu um terno Ricardo Almeida. Após a cerimônia, reza a lenda que Deborah trocou o longo branco por uma versão curtinha para curtir a festança com mais conforto.

Na decoração, muitas folhagens, copos de leite e orquídeas. Saber-se também que o menu contou com um excêntrico risoto com pétalas de rosas.

Durante os ensaios, em determinado momento, podia-se ouvir do lado de fora algumas canções de Barry White. Será que a primeira música dançada pelos pombinhos foi “Just Way You Are”? Mistério…