Novo programa de Adnet estreia em junho

Texto Marcelo Adnet e Marcius Melhem

Foto: TV Globo/Divulgação Imagine um programa com o mix de tudo que acontece em todos os canais de TV! Essa temática é o fio condutor de Tá no Ar: A TV na TV, humorístico assinado por Marcius Melhem e Marcelo Adnet, com estreia prevista para 10 de abril, na Globo.

O telespectador acompanhará uma série de 48 esquetes, que vão se alternando de maneira frenética e aleatória na telinha. “A ideia é dialogar e dar nosso olhar ao universo da televisão, brincar com todas as vertentes e gêneros possíveis, mas sem identificar especificamente nada ou ninguém. Nosso objetivo é divertir, fazer rir e brincar”, disse Marcius durante a coletiva de imprensa que aconteceu no Projac, no Rio de Janeiro, na segunda 24.

Entre os quadros do programa, estão o “seriado” Sexy Indecisa, que abordará os dilemas femininos; a “série” Dr. Sus, sobre o dia a dia de um médico brasileiro; a novela Tretas do Coração; e Pesca Fatal, um “documentário” de aventura. “Não existe nenhum assunto tabu. Aliás, nesse caso, os tabus existem para serem quebrados. Eu e o Melhem fizemos algumas reuniões, montamos uma equipe de redação e escrevemos o programa. Um processo muito legal e rico”, contou Adnet, que, ao lado do parceiro, juntou um elenco de 11 atores – Danton Mello, Luana Martau, Georgiana Góes, Marcio Vito, Maurício Rizzo e Veronica Debom são alguns deles.

Elenco do novo humorístico reunido

Foto: TV Globo/Divulgação O humorístico se assemelha bastante à extinta TV Pirata, mas não tem a pretensão de ser uma reedição do humorístico, fenômeno no Brasil na década de 1980. “Ele era espetacular! Nosso programa tem a mesma pegada, que é falar da televisão, mas o veículo mudou e o ritmo do audiovisual também. Ainda assim, eu ficaria muito feliz com a comparação”, garante o diretor-geral, Maurício Faria.

O dinamismo é uma das marcas do programa, que terá, a cada episódio, 28 esquetes em cenários diferentes. E esta característica se torna um desafio para os atores, já que os principais chegam a interpretar, em média, 72 personagens. O time de nove roteiristas começou a elaborar as linhas do programa em junho de 2013, mas as gravações ainda estão em andamento. Na direção do programa, além de Maurício Farias, estão também Mauro Farias, Vicente Barcellos e João Gomez. Tá no Ar: A TV na TV vai ao ar às quintas, logo após Doce de Mãe.