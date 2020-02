Novela Viver a Vida: Renata termina namoro com Miguel

Renata e Miguel

Foto: Rede Globo

Depois de muita bebedeira e sofrimento, Renata (Bárbara Paz), enfim, desiste de Miguel (Mateus Solano). O fato surpreende até mesmo o médico, que não esperava ser rejeitado de um dia para o outro. Mas é isso que acontecerá em breve. A princípio, Renata percebe que fica mais à vontade ao lado do aventureiro Felipe (Rodrigo Hilbert) do que com o namorado. Em seguida, ela passa a notar que não se importa com a ausência de Miguel e, por fim, entende que o amor acabou. A partir daí, ela apostará na relação com o forasteiro e mudará de vida.