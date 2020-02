Novela Viver a Vida: O dramático fim de Marcos

Marcos

Foto: Rede Globo

“Dia de muito, véspera de Pouco”. Em breve, o ditado popular cairá como uma luva na vida de Marcos (José Mayer). Pois se até aqui o empresário vive a vida como uma rei, cercado de mulheres, paparicado pelas filhas e curtindo tudo o que o dinheiro pode comprar, já, já o cenário será outro.

Gustavo (Marcello Airoldi) lhe comunicará que está falido e a falta de dinheiro é apenas o início da derrocada de Marcos. Helena (Taís Araújo), depois de descobrir que o marido a traiu com Dora (Giovanna Antonelli), não o perdoa e pede a separação. Para piorar, Marcos descobre que a modelo está envolvida com seu próprio filho bastardo, Bruno (Thiago Lacerda).

Depois do choque inicial, Marcos até tenta se entender com o fotógrafo, mas… Bruno não quer saber de aproximação com o pai que o abandonou sem um pingo de remorso. Para se consolar, o empresário procura Tereza (Lília Cabral), que sempre passou por cima de seus erros. Mas tem uma desagradável surpresa: a ex-modelo o destrata com requintes de crueldade, como forma de se vingar de anos de humilhação. E ela garante que não há mais lugar para Marcos em sua vida e que pretende recomeçar com outra pessoa.

Porém, a facada mortal vem por último. Até Luciana (Alinne Moraes) vira as costas para o pai. É isso mesmo. Ela toma as dores de Bruno e não perdoa o fato de ele tê-lo abandonado, sem nunca ter revelado o segredo à família.