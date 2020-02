Novela Poder Paralelo: Maura surta de novo

As canalhices de Bruno afetam a saúde

mental de Maura

Foto: Munir Chatack

Após descobrir todas as pilantragens do marido, Maura (Adriana Garambone) não entende como sua vida mudou de uma hora para outra e fica atordoada. Ela delira e tem febres altíssimas. O médico que a examina diz que o estresse emocional enfraquece o organismo e talvez seja esse o motivo de ela ter adoecido.

Bruno (Marcelo Serrado) visita a ex-mulher e ela chora desesperadamente, implorando- lhe que cuide dos filhos deles, caso aconteça alguma coisa a ela. Pedro (Guilherme Boury), revoltado com a situação em que a mãe se encontra, grita com o pai e Bruno dá um soco no filho. Este, arrasado, fala que nunca teve pai.

Cansada de tanto sofrer, Maura, com a ajuda do amigo Paulo (Nicola Siri), vai a um spa passar um mês e, quando volta, todos ficam espantados com a aparência dela, inclusive Bruno.