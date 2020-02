Novela Poder Paralelo: Bruno consegue separar Nina de Pedro

Bruno se une a Clóvis e chantageia Nina para que ela desista do namoro com Pedro

Foto: Divulgação/ Record

Quando encontra Clóvis (Milhem Cortaz), Nina (Patrícia França) fica apavorada. Mau-caráter que ele só, Bruno (Marcelo Serrado) se une ao bandido e começa a chantagear a moça. O empresário a avisa que se não desistir do namoro com Pedro (Guilherme Boury) ele irá entregá-la à polícia com as provas ainda misteriosas que recebeu do seu mais novo informante.

Sem escapatória, a ela decide abandonar o grande amor. Entretanto, antes de partir, ela vai até o quarto do rapaz, diz que está com saudade e os dois têm uma romântica noite de paixão. No outro dia, Clóvis vai até o hotel Diana e beija Nina à força a mando de Bruno. Pedro entra na sala, vê a cena e se sente arrasado. Ele parte para cima do criminoso, que bate no jovem mais uma vez.

Falso, Bruno ordena que os seguranças coloquem Clóvis para fora do estabelecimento. Mesmo chorando muito, Nina intervém e diz ao gatinho que foi ela quem chamou o crápula e assegura: ainda está casada com ele. Para piorar a situação, a morena afirma que o bebê que espera é de Clóvis, e não dele.

Pedro sofre demais, porém não desiste. Na hora em que Nina vai buscar suas coisas na casa de Maura (Adriana Garambone), ele pede à amada que não vá embora, mas ela parte com o cafajeste. Persistente, o garoto segue até o apartamento dela, insiste e consegue entrar. Lá, percebe que há algo de errado e desconfia de que tudo pode ser uma armação.

Enquanto isso, Clóvis exige mais dinheiro de Bruno para continuar com o plano do mal. Do contrário, contará toda a verdade a Pedro. É quando o inescrupuloso executivo percebe que criou uma armadilha para Nina, mas acabou caindo nela também. Bem feito!