Novela Cama de Gato: Verônica separa Rose e Gustavo

Verônica e Rose

Foto: Rede Globo

Verônica (Paola Oliveira) diz a Gustavo (Marcos Palmeira) que quer marcar um jantar com fornecedores internacionais na mansão. E manda Roberto (Dudu Azevedo) fazer com que Glória (Raquel Fuina) o convide para o evento. O tal executivo* se encanta com Rose (Camila Pitanga) e Roberto dá a entender que ela corresponderá à cantada. Quando Rose vai para seu quarto, o pilantra encoraja o homem a segui-la. Gustavo entra e vê que Rose rejeita a investida. Mas, mesmo assim, permite que ele feche contrato com a Aromas!!! Decepcionada, Rose sai de casa.

*A emissora não divulgou o nome do ator